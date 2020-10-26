Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

26.10.2020 09:31
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 684 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 684 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 252 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 943 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 684 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 329 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 35,29 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,13 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,40 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 776 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 979 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

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