Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 674 megavatsaat oldu.?

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 607 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 47 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.?

Günlük bazda dün 767 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 674 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada, yüzde 30,93 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,25 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,73 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.?

Öte yandan, dün 2 bin 513 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 204 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.