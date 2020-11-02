Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

02.11.2020 09:29
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 672 bin 307 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 668 bin 966 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 672 bin 307 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 668 bin 966 megavatsaat oldu.?

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 892 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 364 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.?

Günlük bazda dün 672 bin 307 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 668 bin 966 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada, yüzde 30,26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,37 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,63 ile barajlı linyit santralleri izledi.?

Öte yandan, dün 8 bin 225 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 565 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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