Türkiye'de dün günlük bazda 817 bin 902 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 892 megavatsaat oldu.?

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 249 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 18 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.?

Günlük bazda dün 817 bin 902 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 892 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada, yüzde 33,47 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,79 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.?

Öte yandan, dün 1640 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 651 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.