Türkiye'de dün günlük bazda 702 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 692 bin 226 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 604 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 341 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.?

Günlük bazda dün 702 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 692 bin 226 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,9 ile linyit santralleri izledi.?

Öte yandan, dün 150 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 318 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.