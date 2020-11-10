Türkiye'de dün günlük bazda 805 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 6 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 403 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 301 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.?

Günlük bazda dün 805 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 6 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 33,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,8 ile linyit santralleri izledi.?

Öte yandan, dün 22 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 264 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.