Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 273 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 684 megavatsaat oldu.?

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 792 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 737 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.?

Günlük bazda dün 819 bin 273 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 684 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 37,10 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,84 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,81 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 299 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 888 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.