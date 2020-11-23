Türkiye'de dün günlük bazda 741 bin 267 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 729 bin 855 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 580 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 839 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 741 bin 267 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 729 bin 855 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 30,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile linyit santralleri izledi.?

Öte yandan, dün 1764 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 176 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.