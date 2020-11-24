Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24.11.2020 09:37
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 102 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 148 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 102 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 148 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 630 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 206 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 843 bin 102 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 148 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 35,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.?

Öte yandan, dün 1427 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 381 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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