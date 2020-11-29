Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 142 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 778 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 38 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 34,61 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,97 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,05 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 405 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 419 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.