Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

02.12.2020 10:19
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 478 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 478 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 238 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 799 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 478 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 33,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1880 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 233 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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