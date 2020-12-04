Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04.12.2020 09:21
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 750 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 750 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 496 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 18 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 750 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 36 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 623 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 261 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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