Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 705 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 787 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 464 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 705 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 36,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 83 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 735 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.