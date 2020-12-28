Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28.12.2020 09:43
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 743 bin 170 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 929 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 743 bin 170 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 929 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 257 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 278 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 743 bin 170 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 929 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,81 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,15 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,84 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 291 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 532 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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