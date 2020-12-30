Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 25 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 505 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 795 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 584 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 866 bin 25 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 505 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1292 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.