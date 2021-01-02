Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

02.01.2021 09:35
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 674 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 671 bin 215 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 674 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 671 bin 215 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 359 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 487 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 674 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 671 bin 215 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 392 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 718 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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