Türkiye'de dün günlük bazda 827 bin 598 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 274 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 453 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 760 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 827 bin 598 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 274 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 612 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 936 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.