Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 444 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 374 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 257 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 444 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 507 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 223 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.