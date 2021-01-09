Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 131 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 904 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 36 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 131 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 3 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 117 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.