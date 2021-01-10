Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 921 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 730 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 677 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 833 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 921 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 673 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 904 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.