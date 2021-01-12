Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

12.01.2021 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 688 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 688 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 472 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 807 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 688 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 333 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 600 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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