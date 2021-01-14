Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 307 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 348 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 579 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 899 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 307 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1760 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 783 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.