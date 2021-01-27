Türkiye'de dün günlük bazda 918 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 631 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 824 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 361 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 918 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 631 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 943 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 402 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.