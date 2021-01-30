Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 704 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 188 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.30'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 161 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 320 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 942 bin 704 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 188 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 132 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 615 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.