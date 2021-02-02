Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 756 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 569 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 947 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 756 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1519 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.