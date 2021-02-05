Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 511 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 224 megavatsaatle 12.00, en düşük tüketim ise 29 bin 534 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 511 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile yerli kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 978 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 137 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.