Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 642 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 435 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 904 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 176 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 642 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 435 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 706 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 834 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.