Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 336 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 627 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 811 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 447 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 950 bin 336 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 627 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 822 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 409 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.