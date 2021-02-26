Türkiye'de dün günlük bazda 914 bin 647 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 974 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 396 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 572 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 914 bin 647 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 974 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür ve yüzde 14,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1004 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.