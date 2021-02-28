Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 120 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 641 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 860 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 826 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 120 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür ve yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 615 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 73 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.