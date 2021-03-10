Türkiye'de dün günlük bazda 914 bin 993 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 441 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 728 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 610 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 914 bin 993 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 441 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 862 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 300 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.