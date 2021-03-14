Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 579 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 225 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 731 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 579 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1411 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 67 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.