Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 338 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 44 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 766 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 942 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 338 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 76 megavatsaat elektrik ithalatı, 18 bin 748 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.