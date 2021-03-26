Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 432 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 570 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 538 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 432 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1821 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 808 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.