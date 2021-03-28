Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 352 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 311 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 648 megavatsaatle 12.00'de en düşük tüketim ise 31 bin 24 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 885 bin 352 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 311 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 584 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 516 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.