Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 70 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 867 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 840 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 70 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 416 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 579 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.