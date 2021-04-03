Türkiye'de dün günlük bazda 915 bin 195 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 924 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 63 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 615 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 915 bin 195 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 924 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,75 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,08 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,25 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 761 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.