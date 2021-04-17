Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 977 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 551 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 778 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 977 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,28 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,03 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,62 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 103 megavatsaat elektrik ithalatı, bin 433 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.