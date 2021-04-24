Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 428 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 649 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 614 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 451 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 797 bin 428 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 649 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,2 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 72 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 849 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.