Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 948 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 429 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 47 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 948 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,3 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 44 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 896 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.