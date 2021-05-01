Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 957 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 887 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 68 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 557 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 847 bin 957 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 887 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 417 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.