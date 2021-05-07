Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 849 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 197 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 696 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 864 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 849 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 511 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 365 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.