Türkiye'de dün günlük bazda 749 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 752 bin 165 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 309 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 872 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 749 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 752 bin 165 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 901 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 530 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.