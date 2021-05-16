Türkiye'de dün günlük bazda 656 bin 215 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 340 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 506 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 656 bin 215 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin 480 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,9 payla hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 278 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 994 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.