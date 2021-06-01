Türkiye'de dün günlük bazda 846 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 679 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 821 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 930 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 846 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 679 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 689 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 927 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.