Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 59 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 59 megavatsaat oldu.

TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 355 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 786 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 59 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 283 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 229 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:04 Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
11:04
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu
10:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]