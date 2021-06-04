Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 593 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 561 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 176 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 806 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 866 bin 593 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 561 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 281 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 764 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.