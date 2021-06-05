Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 356 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 954 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 653 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.