Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 272 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 73 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 37 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 272 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,6 ile ithal kömür ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 73 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 831 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.