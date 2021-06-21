Türkiye'de dün günlük bazda 781 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 601 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 512 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 103 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 781 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 601 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 196 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 661 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.